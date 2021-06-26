ABD’de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan uluslararası havalimanı, ilginç bir olaya sahne oldu. Los Angeles’tan Utah eyaletindeki Salt Lake City’e gitmek üzere kalkışa hazırlanan United Express’a ait uçakta bulunan yolculardan biri, kalkış sırasında uçaktan atladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) olaya ilişkin yapılan açıklamada, uçakta nedeni bilinmeyen bir tartışma çıkmasının ardından yerel saatle 19.10 sıralarında şahsın uçağın kapısını açtığı ve acil durum kaydırağını etkinleştirdiği belirtildi.

Taksi konumunda ilerleyen uçaktan atlayan yolcunun yaralandığı ve yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (İHA)

