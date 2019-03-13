WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD oldu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci bir talimata kadar Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların yere indirilmesine karar verdiklerini ifade etti. Trump, söz konusu kararın ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından derhal uygulanacağını belirtti.

Trump, "Bu konuyu şansa bırakmak istemedim. Doğru olan şeyi yaptığımızı hissediyoruz. Amerikan halkının ve herkesin güvenliği en önemli önceliğimizdir. Umarım (Boeing) kısa zamanda cevaplarını hazırlar ancak o zamana kadar uçakları yerde olacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, Boeing'in çok değerli bir firma olduğunu ve uçaklarının yere inmesi kararının onlar açısından çok zor bir dönüm olduğunun da farkında olduğunu söyledi.