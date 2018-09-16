ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bazı Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, bir rapora göre Başkan Donald Trump'ın, 2018 ara seçimlerinden sonra Savunma Bakanı James Mattis'in yerine daha Trump yanlısı birini getirmeyi düşündüğü ileri sürüldü.
Kaynaklar, Trump ve Mattis arasındaki ilişkinin ilk zamanlar çok güçlü olduğunu ve güçlü olan ilişkilerinin bozularak, Suriye, Kuzey Kore ve ulusal güvenlik konularında fikir ayrılığında oldukları söyleniyor.
ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Trump'a olan sadakatini kamuoyuna açıklayan biri olmadığı ve Pentagon'u çok fazla siyasi etkiden ve ABD ordusunun siyasi amaçlar için kullanılabileceği fikrinden her zaman uzak tutmakta yana olduğu belirtiliyor.
Bu hafta başında gazeteci Bob Woodward'ın kitabının yayınlanmasıyla ikilinin arasındaki ilişki daha da zorlaştı. Woodward kitabında, Mattis ve Trump'ın 5. veya 6. sınıf öğrencisinin zekasına sahip olduklarını belirtmişti.
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