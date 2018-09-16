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ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2018 20:19 | Son Güncelleme

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Kasım 2018 Kongre ara seçimlerinden sonra Savunma Bakanı James Mattis'i görevinden alacağı iddia edildi.

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bazı Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, bir rapora göre Başkan Donald Trump'ın, 2018 ara seçimlerinden sonra Savunma Bakanı James Mattis'in yerine daha Trump yanlısı birini getirmeyi düşündüğü ileri sürüldü.

'SURİYE VE KUZEY KORE KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI VAR'

Kaynaklar, Trump ve Mattis arasındaki ilişkinin ilk zamanlar çok güçlü olduğunu ve güçlü olan ilişkilerinin bozularak, Suriye, Kuzey Kore ve ulusal güvenlik konularında fikir ayrılığında oldukları söyleniyor.

'TRUMP'A OLAN SADAKATİNİ KAMUOYUNA AÇIKLAYAN BİRİ DEĞİL'

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Trump'a olan sadakatini kamuoyuna açıklayan biri olmadığı ve Pentagon'u çok fazla siyasi etkiden ve ABD ordusunun siyasi amaçlar için kullanılabileceği fikrinden her zaman uzak tutmakta yana olduğu belirtiliyor.

'MATTIS VE TRUMP 5. VEYA 6. SINIF ÖĞRENCİ ZEKASINDA'

Bu hafta başında gazeteci Bob Woodward'ın kitabının yayınlanmasıyla ikilinin arasındaki ilişki daha da zorlaştı. Woodward kitabında, Mattis ve Trump'ın 5. veya 6. sınıf öğrencisinin zekasına sahip olduklarını belirtmişti.

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Trump Donald Trump James Mattis ABD'de bomba iddia

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şaşıyorum dünya gündemi acaba güncel mi!!!
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