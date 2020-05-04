HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 14:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının yeni merkezi olan ABD’de bu kez de ‘zehirli eşek arısı’ paniği başladı. Ülkede ilk kez görülen Asya kökenli eşek arılarının bir insanı birkaç kez sokması ölüme neden olabiliyor.

ABD'de bu kez de 'katil arı' paniği yaşanıyor

Bilim insanları, ‘Vespa mandarinia’ adı verilen Asya kökenli dev eşek arılarının ABD’de özellikle Washington eyaletinde ilk kez görüldüğünü belirtti. Arıcılar, çok sayıda bal arısının kafaları koparılmış bir şekilde bulunduğunu aktardı.

Washington Devlet Üniversitesi (WSU) araştırmacıları, 5 santimetreye ulaşan boylarıyla dünyanın en büyük arısı olarak bilinen bu türün, bir insanı birkaç kez sokması halinde ölüme yol açabildiğini kaydetti. Bu tür, bu nedenle ‘katil arılar’ olarak adlandırılıyor.

WSU’da böcekbilim uzmanı olan Susan Cobey, “Büyük sarı-turuncu yüzleriyle bir canavar karikatüründen fırlamış gibiler” yorumunu yaptı.

KARGOYLA GELMİŞ OLABİLİR!

Arıların ABD’ye nasıl geldiği ise bilinmiyor. WSU’dan Seth Truscott, kargoyla ulaşmış olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Truscott, “Eşek arıları en çok yaz sonu ve sonbahar başlarında, kraliçeleri için protein kaynağı aradıkları zaman saldırgandır. Bal peteklerine saldırırlar, yetişkin arıları öldürürler. İğneleri büyük ve acı vericidir, etkili bir nörotoksin içerir. Bir insanı birkaç kez sokarlarsa öldürürler, o insan alerjik olmasa bile” dedi.

‘Katil arıların’ hem insanlara hem de sayıları giderek azalan arı kolonilerine zarar vermesinden endişe ediliyor. Yetkililer bu nedenle halka eşek arısını görmeleri halinde kendilerine haber vermesi çağrısında bulundu.

Bu arılar normalde Doğu Asya'nın ılıman ve tropik ikliminde yaşıyor ve her yıl ortalama 50 insanın ölümüne yol açtığı belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

'İddialar asılsız' dedi ve İmamoğlu'na çağrıda bulundu

'İddialar asılsız' dedi ve İmamoğlu'na çağrıda bulundu

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

Bir ilden daha sevindiren haber! 17 gündür vaka görülmüyor

Bir ilden daha sevindiren haber! 17 gündür vaka görülmüyor

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

Koronavirüsü tamamen bitiren ülke!

Japonya, olağanüstü hali mayıs sonuna kadar uzattı

Japonya, olağanüstü hali mayıs sonuna kadar uzattı

Koronavirüs kabusu! İran’daki ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Son dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 164 kişi öldü

İspanya'da ölü sayısı azalıyor

'Paralı askerler deniz yoluyla ülkeye sızma girişiminde bulundu'

'Paralı askerler deniz yoluyla ülkeye sızma girişiminde bulundu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.