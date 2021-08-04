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  4. ABD'de bulunan sürüngenin türü iki yıl sonra belli oldu: Penis yılanı

ABD'de bulunan sürüngenin türü iki yıl sonra belli oldu: Penis yılanı

04.08.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'deki bilim insanları iki sene önce Florida'da bulunan ve türü belirlenemeyen yılan için yapılan DNA sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, sürüngenin 'penis yılanı' olarak da bilinen bir amfibi türü olduğu belirlendi.

ABD'de bulunan sürüngenin türü iki yıl sonra belli oldu: Penis yılanı

İki yıl önce Florida'daki bir kanalda yakalanan yılan balığına benzer canlının türünün belirlenmesi için yapılan DNA sonuçları açıklandı.

'Penis yılanı' olarak da bilinen bir amfibi türü olduğu belirlenen yılanın Miami'de havaalanı yakınlarında bulunduğu ve yetkililer tarafından kafese konduğu ancak açlıktan öldüğü belirtildi.

Floridalı Herpetolog Coleman Sheehy, bu türle ilgili bilgilerin çok kısıtlı olduğunu belirterek, "Bir gün Florida'da bir bu türü bulacağımızı düşünmemiştim. Yani, bu büyük bir sürpriz oldu" dedi.

''YIRTICI BİR HAYVAN DEĞİL''

Sheehy, "Onların özellikle tehlike arz ettiği bir durum yok, çok ciddi yırtıcı gibi durmuyorlar. Muhtemelen küçük hayvanları yiyip daha büyük hayvanlar tarafından yenilecekler" diye konuştu.

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Bilim insanları, Latince adı Caecilia thompsoni olan yılanın evcil hayvan ticaretinde en yaygın tür olduğu için, dikkatsiz kaçakçılar tarafından yanlışlıkla serbest bırakılmış olabileceklerinden şüphelenseler de, Güney Amerika'ya nasıl ulaştığına dair kesin verileri yok.

Kolombiya'yla Venezuela'da yaygın bir tür olan bu amfibilerin Güney Florida habitatına uyum sağlayıp sağlamayacağı bilinmiyor.

Yılan, Florida Doğa Tarihi Müzesi'ne konulacak.

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