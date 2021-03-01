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  4. ABD'de burun piercing’i taktıran kadın ölümden döndü

ABD'de burun piercing’i taktıran kadın ölümden döndü

01.03.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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ABD'de burun piercing’i taktıran kadın ölümden döndü

ABD’nin New York kentinde yaşayan Dana Smith, burun piercing’inden kaptığı virüs nedeniyle Hepatit B’ye yakalandı. Ölümden dönen Smith karaciğer nakli sayesinde hayata tutundu.

ABD’nin New York kentindeki Queens bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Dana Smith, sol burnuna taktırdığı elmas piercing hayatını kabusa çevirdi. İştah kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran Smith'in vücudundan virüs tespit edildi. Hepatit B hastalığına yakalanan Smith'i tedavi eden doktorlar vücudundaki virüsü taktırdığı burun piercing’inden kaynaklandığını tespit etti. Tedavisi ağırlaşan Smith’in bir süre sonra karaciğerinin iflas etmeye başladığı açıklandı.

KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Yetkililer, tıbbi komaya giren Smith’e önce Hepatit B kaynaklı ‘nadir görülen karaciğer yetmezliği’ teşhisi koydu. North Shore Üniversite Hastanesi Sandra Atlas Karaciğer Hastalığı Merkezi organ nakil direktörü Dr. Lewis Tepperman, "Fulminan karaciğer yetmezliği, tamamen sağlıklı olduğunuzda, bir virüs kaptığınızda ve iki ay içinde komaya girdiğinizde ortaya çıkar. Çok tehliyeli bir durum" dedi. Dana Smith'in yapılan başırılı karaciğer nakliyle hayata döndüğü ifade edildi.

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