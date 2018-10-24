ABD'de büyük şok! Beyaz Saray'da da bomba paniği

Bill ve Hillary Clinton çiftinin evine gönderilen bir pakette patlayıcı cihaz bulunduğu duyuruldu. Ardından ABD'nin bir diğer eski başkanı Barack Obama'nın da evine bombalı paket gönderildiği belirtildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı ve Beyaz Saray'ın bu iki olayı da ciddi şekilde ele aldığını belirtti.

BEYAZ SARAY'DA BOMBALI PAKET İDDİASI

CNN International kanalı, Beyaz Saray'a gönderilen bir bombalı paketin engellendiğini iddia etti.

TIME WARNER CENTER TAHLİYE EDİLDİ

New York'taki Time Warner Center'ın da şüpheli bir paket sebebiyle tahliye edildiği belirtildi. İkiz gökdelenlerden oluşan Time Warner Center, 230 metre yüksekliğinde ve 55 kattan oluşuyor.

