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ABD'de büyük şok! Beyaz Saray'da da bomba paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

CNN International kanalı, Beyaz Saray'a gönderilen bir bombalı paketin engellendiğini iddia etti. New York'taki CNN haber merkezi de bomba paniği yüzünden boşaltıldı.

ABD'de büyük şok! Beyaz Saray'da da bomba paniği

Bill ve Hillary Clinton çiftinin evine gönderilen bir pakette patlayıcı cihaz bulunduğu duyuruldu. Ardından ABD'nin bir diğer eski başkanı Barack Obama'nın da evine bombalı paket gönderildiği belirtildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı ve Beyaz Saray'ın bu iki olayı da ciddi şekilde ele aldığını belirtti.

BEYAZ SARAY'DA BOMBALI PAKET İDDİASI

CNN International kanalı, Beyaz Saray'a gönderilen bir bombalı paketin engellendiğini iddia etti.

TIME WARNER CENTER TAHLİYE EDİLDİ

New York'taki Time Warner Center'ın da şüpheli bir paket sebebiyle tahliye edildiği belirtildi. İkiz gökdelenlerden oluşan Time Warner Center, 230 metre yüksekliğinde ve 55 kattan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD bomba Beyaz Saray

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
amerikada beyaz sarayda bombişşş vayymıışşş olmuyan şey naşııııyy oluyoomuşşş
yine nereyi vurmayı planlıyor bu adiler
yalan söylyorlar! varsa bşey kendilerinkidir, unutmayınki ABD ve siyonistler asırlardır tum afrika asya ülkelerini kendi koydukları gülen ineklerle en çirkin şekilde en acımasızca sömürmuş hak ve hukuklarını çiğnemiş, gelirlerine gaspetmiş ama son 20 yıldır tüm dünya insanlarını korku ve baskı içinde burakıp sömüruyorlar bu zümre insanları birbirlerine duşman etmiş, bu zümre bir çok mafya metodu kulanarak kanun ve kuralar koymuş insanların ekmeğini gasp ediyor hemde legal. yaho dışardan aldığın 10 centlik bir su şişesini havalimanında en az 2.5 dolarara zorla aldıtırlar insanlara. Tam mafy
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