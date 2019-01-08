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ABD'de büyük şok! Krizi çözmek için görevlendirildi yeni kriz çıkarıp gitti!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2019 23:57 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda özel temsilci olarak görev yapan ve Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka sebebiyle ortaya çıkan Körfez krizi üzerinde çalışan Anthony Zinni istifa ettiğini bildirdi.

ABD'de büyük şok! Krizi çözmek için görevlendirildi yeni kriz çıkarıp gitti!

Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Katar krizini çözmekle görevlendirilen özel temsilci ve ABD Merkez Komutanlığının eski başkanı Anthony Zinni, ABD'deki CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zinni, Trump yönetiminin, Körfez ülkelerinin katılımıyla kurulması planlanan "Arap NATO'su" olarak tanıtılan Ortadoğu Strateji İttifakı'nda (MESA) yer almak istememesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Anthony Zinni'nin istifasına ilişkin AA'ya açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Dışişleri Bakanlığı'nın taraflar arasında yürütülen süreci devam ettireceğini vurgulayarak, "General Zinni'ye Dışişleri Bakanlığındaki çalışmaları ve ülkemize vermiş olduğu hizmet için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Zinni, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in isteği üzerine 2017 yılında özel temsilci olarak Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştı.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınırken, Mattis Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etmişti. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
ABD Katar körfez ülkeleri Anthony Zinni istifa

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