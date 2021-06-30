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ABD'de çarpıcı araştırma: Ani ölüm riski yüzde 46 arttı

30.06.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırma, ülkenin güney eyaletlerinde popüler olan beslenme tarzının kalp rahatsızlığı kaynaklı ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.

ABD'de çarpıcı araştırma: Ani ölüm riski yüzde 46 arttı

Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD Birmingham’da bulunan Alabama Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 45 yaş üzeri 21 bin ABD vatandaşının yeme alışkanlıkları incelendi.

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ANİ ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 45 ARTTI

On yıl süren araştırma boyunca yeme alışkanlıkları takip edilen katılımcılar, her altı ayda bir kalp sağlığı taramasına da tabi tutuldu.

Amerikan Kalp Derneği bilimsel dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda, yağlı, kızarmış ve şekerli yiyecekleri içeren "Güneyli tarzı" yeme alışkanlığının kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini yüzde 46 arttırdığı ortaya çıktı.

Bilim adamları ayrıca, bu beslenme alışkanlığına sahip 400’den fazla kişinin araştırmanın devam ettiği süreçte kalp kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

YÜZDE 24 DAHA AZ

Araştırmacılar, bitkisel gıda odaklı "Akdeniz tarzı" beslenme alışkanlığına sahip bireylerinse kalp krizi gibi ani gelişen bir sağlık sorunundan hayatını kaybetme riskinin yüzde 24 daha az olduğunu belirtti.

Araştırmayı yürüten ekibe liderlik eden Doktor James Shikany, "Araştırmanın sonuçları kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölümlerde yeme alışkanlığının kontrol edilebilir bir risk faktörü olduğunu göstermektedir." dedi.

Shikany, kızarmış ve işlenmiş yiyeceklerden daha çok bitkisel gıdalar, meyveler ve tam tahıl ürünlerini içerecek bir beslenme alışkanlığının kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşanan ani ölüm riskini düşüreceğinin altını çizdi. (AA)

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