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ABD'de 'Cemal Kaşıkçı' çıkışı: En ahlaksız hükümet

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 07:24 | Son Güncelleme

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ben Sasse, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Suudilerin açıklaması gereken çok şey var. Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil tüm seçenekler masada olmalı." dedi.

ABD'de 'Cemal Kaşıkçı' çıkışı: En ahlaksız hükümet

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisinin önemli isimleri, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamayı yeterli bulmadıklarını belirterek, Suudi Arabistan'a daha sert tepki verilmesi çağrılarını sürdürdü.

Cumhuriyetçi Parti'nin Nebraska Senatörü Sasse, CNN televizyonunda katıldığı bir programda, Kaşıkçı'nın öldürülmesine tepki olarak, ABD'nin, Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurması çağrısında bulundu.

ABD'nin silah satışını kar amacıyla değil, ülkenin değerlerine inanan farklı ülkelerle ittifak kurmak için yaptığını savunan Sasse, "Suudilerin açıklaması gereken çok şey var. Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil tüm seçenekler masada olmalı." diye konuştu.

Sasse, Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklama hakkında da "Suudilerin örtbas için ortaya koyduğu hikayeler karmaşık. Kazara çıkan bir arbede için yanınızda kemik testeresi getirmezsiniz." yorumunu yaptı.

"EN AHLAKSIZ HÜKÜMET"

Temsilciler Meclisinin New York Üyesi Peter King de ABC kanalında yaptığı açıklamada, Trump'ın, bir taraftan Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'daki stratejik değerinin farkında olurken, bir taraftan da Kaşıkçı'nın öldürülmesini güçlü bir şekilde kınaması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşananları vahşet olarak niteleyen King, "Suudi Arabistan'ın örtbas için uydurduğu hikaye ile yolumuza devam edemeyiz. Suudilerin bugüne kadar başa çıkmak zorunda kaldığımız en ahlaksız hükümet olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı ABD

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