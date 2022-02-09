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ABD'de çok sayıda okul tahliye edildi! Başkenti alarma geçiren bomba ihbarları

09.02.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin başkenti Washington DC’de okullarda bomba paniği yaşanıyor. Peş peşe gelen bomba ihbarları üzerine çok sayıda okul tahliye edildi. Washington polisinden yapılan açıklamada, bomba ihbarı yapılan okullarda incelemelerin devam ettiği belirtildi.

ABD'de çok sayıda okul tahliye edildi! Başkenti alarma geçiren bomba ihbarları

ABD’nin başkenti Washington DC’de çok sayıda okulun bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.

"OKULLAR TAHLİYE EDİLİYOR"

Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, başkentteki çok sayıda okulun bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı belirtilerek, "MPD, Columbia Devlet Okulları Bölgesi (DCPS) ve DC Charter Okulları dahil olmak üzere bölge çevresinde çok sayıda bomba tehdidine yanıt veriyor. Okullar şu anda tahliye ediliyor. İncelemeler devam ediyor" denildi.

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DCPS Sözcüsü Enrique Gutierrez yerel basına verdiği demeçte, Dunbar Lisesi, Theodore Roosevelt Lisesi ve Ron Brown Koleji Hazırlık Lisesi'nde "güvenlik tehditleri" olduğunu ifade ederek, "Tüm öğrenciler ve personel, DCPS protokollerine uygun olarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. DC Devlet Okulları, tüm öğrencilerimizin, personelimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliğine değer veriyor ve MPD soruşturmaları devam ederken, okul topluluklarımıza destek sunmaya devam edecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Washington
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