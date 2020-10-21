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ABD'de Covid-19'a yakalanan 16 yaşındaki kedi uyutuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Amerikan Birleşik Devletleri'nde koronavirüse yakalanan 16 yaşındaki bir kedinin hayatına son verildi.

ABD'de Covid-19'a yakalanan 16 yaşındaki kedi uyutuldu

Olayın yaşandığı Pensilvanya'da konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, evcil hayvanın eyaletteki ilk kedi Covid-19 vakası olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yaşadığı evde birden fazla kişinin Covid-19 olduğu söz konusu kedide ekim ayı başında solumun problemi rapor edilmişti. Nefes almakta zorlandığı için, maalesef, insani bir şekilde uyutuldu" denildi.

ABD'de, temmuz ayında da Covid-19 olduğu tespit edilen Buddy adlı köpek, benzer bir şekilde uyutulmuştu.

Koronavirüsü kapan hayvanların hayatlarına son verilmesi daha sık duyulur olur. Geçen mayıs ayında İspanya'da bir kedi, Covid-19 olduğu için uyutularak yaşamına son verilmişti.

Veterinerler, salgından dolayı daha fazla evden vakit geçirdiğimizden minik dostların da büyük risk altında olduğu konusunda uyarıyor. Hayvanlarla ilgili önlemlerin insanlar arasındakilerle aynı olduğunu söyleyen uzmanlar, "Evcil dostlarınızla temastan kaçının, kendinizi izole ettiğiniz dönemlerde hayvanınızla ilgilenecek birilerini bulun" diyor.

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