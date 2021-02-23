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ABD’de Covid-19 can kayıpları yarım milyonu geçti: Bayraklar yarıya indirildi

23.02.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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ABD’de Covid-19 can kayıpları yarım milyonu geçti: Bayraklar yarıya indirildi

28 milyonun üzerinde vaka kaydedilen ABD, dünyada Covid-19’dan en fazla etkilenen ülke olurken başkan Joe Biden, dönüm noktasının ciddiyetine değindi. Biden, bir hafta boyunca ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Covid-19’dan en fazla etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde can kaybı sayısı John Hopkins Üniversitesi verilerine göre yarım milyonu aşarak 500 bin 71 oldu.

Covid-19 vaka sayısının 28 milyonu aştığı ülkede geçtiğimiz ay yemin ederek ABD’nin 46’ncı başkanı olan Joe Biden, hayatını kaybeden 500 binin üzerinde ABD vatandaşı için Beyaz Saray’da anma töreni düzenledi.

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‘HER YAŞAMI İSTATİSTİK VEYA HABER OLARAK GÖREMEYİZ’

Anma töreninde konuşan Biden, Biden "Bir ulus olarak bu kadar acımasız bir kaderi kabul edemeyiz. Acılar karşısında hissizleşmeye direnmemiz gerekiyor" derken “Her yaşamı bir istatistik veya haber olarak görmeye direnmeliyiz. Bunu hayatını kaybedenleri onurlandırmak için yapmalıyız, bu geride bıraktıkları için önemli" ifadelerini kullandı.

SAVAŞLARIN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA CAN KAYBI

Joe Biden "Bugün bütün ABD’lilere hatırlamalarını söylüyorum. Kaybettiklerimizi ve arkamızda bıraktıklarımızı hatırlayın" derken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1’nci Dünya Savaşı, 2’nci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekti.

BEŞ GÜN BOYUNCA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Başkan’ın konuşmasının ardından Beyaz Saray’da bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken mum yakma töreni düzenlendi. Joe Biden, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için beş gün boyunca ülke çapında bayrakların yarıya indirilmesi talimatını da verdi.

Covid-19’un en çok etkilediği ülke olan ABD’de, kendisinden sonra gelen Hindistan ve Brezilya’nın iki katından fazla vaka görüldü. Ülkede can kaybı sayısı önceki aya göre azalırken geçtiğimiz hafta günlük ortalama bin 500 ila 2 bin 500 arasında kişi hayatını kaybetti.

‘HAZİRAN’DA 500’E DÜŞEBİLİR’

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümü ve Değerlendirilmesi Enstitüsü (IHME) yaptığı açıklamada Haziran ayında can kaybı sayısının günlük 500’e düşebileceğini belirtirken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 nedeniyle ortalama bir ABD vatandaşının beklenen yaşam ömrünün bir yıl kısaldığını açıklamıştı.

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