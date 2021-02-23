ABD’de Covid-19 can kayıpları yarım milyonu geçti: Bayraklar yarıya indirildi

Covid-19’dan en fazla etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde can kaybı sayısı John Hopkins Üniversitesi verilerine göre yarım milyonu aşarak 500 bin 71 oldu.

Covid-19 vaka sayısının 28 milyonu aştığı ülkede geçtiğimiz ay yemin ederek ABD’nin 46’ncı başkanı olan Joe Biden, hayatını kaybeden 500 binin üzerinde ABD vatandaşı için Beyaz Saray’da anma töreni düzenledi.

‘HER YAŞAMI İSTATİSTİK VEYA HABER OLARAK GÖREMEYİZ’

Anma töreninde konuşan Biden, Biden "Bir ulus olarak bu kadar acımasız bir kaderi kabul edemeyiz. Acılar karşısında hissizleşmeye direnmemiz gerekiyor" derken “Her yaşamı bir istatistik veya haber olarak görmeye direnmeliyiz. Bunu hayatını kaybedenleri onurlandırmak için yapmalıyız, bu geride bıraktıkları için önemli" ifadelerini kullandı.

SAVAŞLARIN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA CAN KAYBI

Joe Biden "Bugün bütün ABD’lilere hatırlamalarını söylüyorum. Kaybettiklerimizi ve arkamızda bıraktıklarımızı hatırlayın" derken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1’nci Dünya Savaşı, 2’nci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekti.