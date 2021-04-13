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  4. ABD'de Daunte Wright'ın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de Daunte Wright'ın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

13.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde aracıyla kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle polis tarafından vurularak öldürülen Daunte Wright'ın (20) vurulma anlarına ait görüntüler yayınlandı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Wright'ın (20) vurulma anlarına ait görüntüler yayınlandı. Ülkede tepkilere neden olan Wright'ın ölümüne ilişkin yayınlanan görüntülerin ardından halk sokaklara dökülerek, "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) protestolarına katıldı.

"GÖRÜNTÜLER RAHATSIZ EDİCİ"

Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon, görüntülerin rahatsız edici olduğunu ifade etti. Gannon, memurların Wright'ı hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle durdurduğunu belirtti. Gannon basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis memurunun "elektroşok tabancası yerine, yanlışlıkla silahını çektiğine" inandığını söyledi.

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