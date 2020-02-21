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ABD'de dehşet anları! Gövdesi üzerine iniş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

ABD’de iniş takımları açılmayan küçük uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. Uçağın gövdesinin piste sürtünmesiyle alevler çıktığı görülürken kazada yaralanan olmadı.

ABD'de dehşet anları! Gövdesi üzerine iniş yaptı

İniş takımları açılmayan küçük uçak, ABD’nin Florida eyaletindeki Daytona Beach Havalimanı’na gövdesi üzerine iniş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın gövdesinin piste sürttüğü sırada alevlerin çıktığı görüldü.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sürüklendikten sonra pistte duran uçağın bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri, uçaktaki yangını söndürmek için müdahalede bulundu. O sırada uçaktan 2 kişinin çıktığı kameralara yansıdı.

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Yerel medya, uçakta 2 kişinin bulunduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA

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ABD uçak

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