ABD'de Demokratlar harekete geçti! Trump hesap vermek zorunda kalabilir

Yeni dönemde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olması beklenen Demokrat vekil Adam Schiff, konuyla ilgili açıklamasını Axios haber sitesine yaptı.

Schiff, Trump'ın CNN ve Washington Post gibi medya organlarına yönelik çıkışlarının "yasa ihlali" olup olmadığını ve "medya üzerinde baskı kurulup kurulmadığını" tartışmaya açacaklarını ifade etti.

Schiff, CNN'in çatı kuruluşu olan Time Warner ile AT&T arasındaki muhtemel birleşmenin Trump yönetimi tarafından engellenmesi konusunu gündeme getirerek, buradaki amacın "CNN'i cezalandırmak" olduğunu savundu.

TRUMP'IN AMAZON'UN SAHİBİNİ HEDEF ALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Trump'ın Washington Post'un ve aynı zamanda Amazon'un da sahibi olan Jeff Bezos'u hedef aldığını da ileri süren Demokrat vekil, bu konuyu da soruşturacaklarını söyledi.

Donald Trump'ın, Amazon'un kargolarını dağıtan kamuya ait posta kuruluşunun fiyatlarını yükseltmesi için baskı yaptığını belirten Schiff, "Başkan bununla aslında Washington Post'u mu cezalandırmak istiyor?" şeklinde konuştu.

Doğrudan Trump ile CNN arasında son günlerde yükselen tansiyona temas etmeyen Schiff, Trump'ın Amazon ve Time Warner üzerinden Washington Post ve CNN'i cezalandırmayı amaçladığını iddia etti.