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ABD'de Demokratlar harekete geçti! Trump hesap vermek zorunda kalabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 01:14 | Son Güncelleme

ABD'de son ara seçimlerde Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratların, Başkan Donald Trump'ın CNN ve Washington Post'a yönelik eylem ve sözlerinin "yasa ihlali" olup olmadığını soruşturmaya hazırlandığı bildirildi. Her ne kadar tek başına Temsilciler Meclisindeki bir adımla Trump'ın doğrudan hedef alınması mümkün olmasa da yazılı ifade çağrısı gibi eylemlerle Trump'ın bu konuda cevap vermek zorunda kalabileceği kaydediliyor.

ABD'de Demokratlar harekete geçti! Trump hesap vermek zorunda kalabilir

Yeni dönemde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olması beklenen Demokrat vekil Adam Schiff, konuyla ilgili açıklamasını Axios haber sitesine yaptı.

Schiff, Trump'ın CNN ve Washington Post gibi medya organlarına yönelik çıkışlarının "yasa ihlali" olup olmadığını ve "medya üzerinde baskı kurulup kurulmadığını" tartışmaya açacaklarını ifade etti.

Schiff, CNN'in çatı kuruluşu olan Time Warner ile AT&T arasındaki muhtemel birleşmenin Trump yönetimi tarafından engellenmesi konusunu gündeme getirerek, buradaki amacın "CNN'i cezalandırmak" olduğunu savundu.

TRUMP'IN AMAZON'UN SAHİBİNİ HEDEF ALDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Trump'ın Washington Post'un ve aynı zamanda Amazon'un da sahibi olan Jeff Bezos'u hedef aldığını da ileri süren Demokrat vekil, bu konuyu da soruşturacaklarını söyledi.

Donald Trump'ın, Amazon'un kargolarını dağıtan kamuya ait posta kuruluşunun fiyatlarını yükseltmesi için baskı yaptığını belirten Schiff, "Başkan bununla aslında Washington Post'u mu cezalandırmak istiyor?" şeklinde konuştu.

Doğrudan Trump ile CNN arasında son günlerde yükselen tansiyona temas etmeyen Schiff, Trump'ın Amazon ve Time Warner üzerinden Washington Post ve CNN'i cezalandırmayı amaçladığını iddia etti.

TRUMP HESAP VERMEK ZORUNDA KALABİLİR

Her ne kadar tek başına Temsilciler Meclisindeki bir adımla Trump'ın doğrudan hedef alınması mümkün olmasa da yazılı ifade çağrısı gibi eylemlerle Trump'ın bu konuda cevap vermek zorunda kalabileceği kaydediliyor.

CNN ve benzeri medya kuruluşlarını zaman zaman "halkın düşmanı" şeklinde niteleyen Trump, bu kuruluşların kendi yönetimi hakkında sürekli yalan haberler ürettiğini savunuyor.

Beyaz Saray, geçen hafta yaşanan bir tartışmanın ardından CNN'in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray basın kartını askıya almıştı.

Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratların komiteler üzerinden diğer konularda da Trump'a yönelik soruşturmalar açmaya hazırlandığı ifade ediliyor. (AA)

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