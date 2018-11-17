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ABD'de derin dondurucuda 44 köpek cesedi bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2018 07:30 | Son Güncelleme

Amerika’nın New Jersey eyaletinde bulunan Shamong kasabasında cesetleri derin dondurucuya saklanmış 44 ölü köpek bulundu.

ABD'de derin dondurucuda 44 köpek cesedi bulundu

Polis 65 yaşındaki Donna Roberts isimli kadının evinde yaptığı aramada derin dondurucudaki havyan ölülerini bulurken, kadının evinin çevresinde de 130 köpeğin bakımsız olarak yaşadığını tespit etti. Sağlık Bakanlığı'na yapılan ihbarla kadının evinde arama yapılmıştı.

KOKU YAYILINCA...

Çevrede kokuların yayılması ile yapılan şikayet sonucunda yapılan aramada dört köpeğin durumun da kritik olduğu ve kliniğe kaldırıldığı bildiriliyor. Evin çevresinde bulunan köpekler ise farklı havyan barınaklarına gönderildi. Bulunan hayvanların çoğunun bakımsız ve hastalıklı olduğu bildirildi. Donna Roberts in ise hayvanları eziyet etme suçuyla mahkeme önünde hesap vereceği bildirildi.


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ABD New Jersey

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