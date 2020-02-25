HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de dikkat çeken anket! Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

ABD'de dikkat çeken anket! Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 02:06 | Son Güncelleme

ABD'de Demokratlar arasındaki başkanlık adayı yarışında cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde yapılacak ön seçimleri eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın önde götürdüğü belirtildi.

ABD'de dikkat çeken anket! Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın Demokrat rakibinin kim olacağı merak konusu olmaya devam ederken, Public Policy şirketi cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde yapılacak ön seçimlere ilişkin gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Güney Carolina'da Demokrat aday adayları arasındaki yarışı Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden yüzde 36 destek oranı ile önde götürüyor.

Biden'ı ise şu ana kadarki ön seçimlerde rüzgarı arkasına alan Bernie Sanders yüzde 21 ile izliyor. Biden ve Sanders'ı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren yüzde 8 ile Eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg yüzde 7 ile izliyor.

SANDERS 2 EYALETTE KAZANMIŞTI

ABD'de 3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek birinci olmuş, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ve 22 Şubat'ta Nevada'da yapılan ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

Diğer yandan Demokrat Partinin "favorisi" olarak yarışa katılan Joe Biden, hem Iowa'da hem de New Hampshire'da hayal kırıklığı yaşamıştı.

Iowa'daki yarışı yüzde 15,8 oy oranıyla 4. sırada tamamlayan Biden, New Hampshire'da da oyların sadece 8,4'ünü alarak ancak 5. olabilmişti. Biden, Nevada'da yapılan ön seçimi ise ikinci sırada tamamlamıştı.

ÖN SEÇİMLER İÇİN ÖNEMLİ TARİH 3 MART

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
ABD'de çarpıcı Hafter gelişmesi! Başı büyük dertteABD'de çarpıcı Hafter gelişmesi! Başı büyük dertte
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
ABD Bernie Sanders Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Bomba itiraf: Kaçmasına engel oldu

Bomba itiraf: Kaçmasına engel oldu

İran'dan Türkiye'ye geldi! Bir ilde koronavirüs paniği

İran'dan Türkiye'ye geldi! Bir ilde koronavirüs paniği

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! Kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! Kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

Diğer Haberler
ABD'de Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı

ABD'de çarpıcı Hafter gelişmesi! Başı büyük dertte

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

NASA'nın acı kaybı! Tarihe geçmişti

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein tecavüzden suçlu bulundu

Ünlü film yapımcısı tecavüzden suçlu bulundu

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gerilimi tırmandıracak sözler: Vurmaya devam edeceğiz

Gerilimi tırmandıracak sözler: Vurmaya devam edeceğiz

Devrim Muhafızları yetkilisinden Kasım Süleymani itirafı: Esad'ın istifasına engel oldu

Bomba itiraf: Kaçmasına engel oldu

Son dakika: Koronavirüs kabusu giderek yayılıyor! Umman'da da tespit edildi

Koronavirüs kabusu bir ülkede daha görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.