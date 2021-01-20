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ABD'de dikkat çeken araştırma: Acı biber ömrü uzatıyor

20.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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ABD'de dikkat çeken araştırma: Acı biber ömrü uzatıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak acı biber yemek, kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskini azaltıyor ve ömrün dörtte bir oranında uzamasını sağlıyor. Kırmızı acı biberin haftada en az iki kez tüketilmesini öneren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "İltihap giderici ve anti kanser etkisi var. O yüzden sofranızdan eksik etmeyin" dedi.

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Cleveland Clinic’ten bilim insanları, daha önce Çin ve İtalya'da yapılan çalışmaları gözden geçirerek 570 bin kişiye ait sağlık ve beslenme verilerini inceledi. Çalışmada kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskinin, düzenli olarak acı biber yiyenlerde dörtte bir oranında daha düşük olduğu bulundu.

Araştırmacılar, bibere acı tat veren ve bir antioksidan olan kapsaisinin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı olarak kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağladığını, böylelikle hem diyabete hem de obeziteye karşı koruma sağladığını söyledi.

'BİRÇOK RAHATSIZLIĞA BAĞLI ÖLÜMLERİ ÖNLÜYOR'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Son yıllarda yapılan üç büyük araştırmada acı biber tüketiminin kalp damar hastalığına bağlı ölümler başta olmak üzere birçok rahatsızlığa bağlı ölümleri önlediği ortaya çıktı” dedi.

Çin, ABD ve İtalya’da gerçekleştirilen uzun süreli çalışmalara göre haftada en az iki gün sofralarda acı biber bulundurulması gerektiği söyleyen Küçükusta, “İtalya'da acı biber tüketiminin yanı sıra Akdeniz diyetinin de ölüm risklerindeki azalmalarda etkili olduğu düşünülebilir. Ancak bu durum diyetle alakalı değil. Çin'de ve Amerika'da yapılan araştırmalarda da aşağı yukarı benzer oranlarda ölüm riskinde azalma olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Tek başına bir gıda üzerine yapılan araştırmaların sağlıklı neticeler vereceğine inanmadığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, “Kırmızı acı biberin sağlıklı yaşamak için sofralarımızda olması gerekiyor. Kırmızı acı biberin iltihap giderici ve anti kanser etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Kırmızı biberin, bağırsak bakterilerinin dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan obezite ile diyabet, kalp damar rahatsızlıkları ve kanserlerin önlenmesinde işe yarayabileceğini gösteren bulgular var” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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