ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilen eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, yemin ederek görevine başladı. ABD Dışişleri Bakanlığında Bakan Mike Pompeo'nun da katıldığı yemin töreni ile Jeffrey, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli pozisyonlarından birinde görevlendirilmiş oldu.

Son olarak Washington Yakındoğu Politikası Enstitüsünde kıdemli Orta Doğu uzmanı olarak görev yapan Jeffrey, Washington'da katıldığı birçok panelde Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yapmış ve PKK ile YPG'nin özünde aynı örgüt olduğunu dile getirmişti. 1946'da dünyaya gelen Jeffrey, 2008-2010 yılları arasında Türkiye'de, 2010-2012 yılları arasında ise Irak'ta görev yapmıştı.

MAHİR ÜNAL'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Kongresi önce CNN Türk'e yaptığı açıklamada Carrey için şunları söyledi: Aynı anda Türk dostudur. PKK'nın PYD'nin pozisyonunu bilen, PKK ile PYD arasındaki ilişkiyi bilen ve Türkiye'ye dönük de her zaman olumlu açıklamalar yapmış, 15 Temmuz'dan hemen sorna biz bir heyetle ABD'ye gitmiştik. 15 Temmuz'u anlatmak ve 15 Temmuz'da Türkiye'nin yaşadıklarıyla ilgili hem orada düşünce kuruluşlarıyla, hem savunma, içişleri bakanlığıyla görüşmeler gerçekleştirmiştik. Sayın Jeffrey ile de görüşmüştük. Ve Jeffrey, 15 Temmuz'un açık bir darbe olduğunu, demokrasiye dönük bir müdahale olduğunu orada açık bir şekilde ifade etmişti. Türkiye'yi yakından tanıyan ve Türkiye'nin önemini bilen önemli bir diplomat."