HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de dini etkinliğe katılan 20 bin kişiye kızamık salgını uyarısı!

ABD'de dini etkinliğe katılan 20 bin kişiye kızamık salgını uyarısı!

08.03.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kentucky eyaletinde düzenlenen dini bir etkinlikte, yaklaşık 20 bin kişinin kızamık salgını riskine maruz kalmış olabileceği belirtildi.

ABD'de dini etkinliğe katılan 20 bin kişiye kızamık salgını uyarısı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, geçen ay Kentucky’nin Wilmore şehrindeki Asbury Üniversitesinde, Hristiyan bir grubun düzenlediği etkinliğe katılan birine daha sonra kızamık teşhisi konulduğu uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Eğer 17-18 Şubat'ta Asbury Üniversitesi toplantısına katıldıysanız ve kızamık aşınız yok veya tam değilse, 21 gün karantinaya girmeli ve kızamığı başkalarına bulaştırmamak için semptomlarını izlemelisiniz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca aşılanmamış kişilerin kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı olmaları tavsiyesinde de bulunuldu.

Yetkililer, kızamık virüsünün solunum yoluyla aşırı bulaşıcı ve bu konuda geliştirilmiş aşılara rağmen dünya çapında özellikle çocuk ölümlerinde bu salgının ana neden olduğu konusunda uyarıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden yönetiminden bütçe açığını 3 trilyon dolar azaltma hedefiBiden yönetiminden bütçe açığını 3 trilyon dolar azaltma hedefi
Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü!Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü!
Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!
Anahtar Kelimeler:
kızamık abd salgın

En Çok Okunan Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi?

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

50 kurum itiraz etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi...

Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

Dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

Bakan Kirişci'den Hatay'ı terk edenlere dönün çağrısı!

Bakan Kirişci'den Hatay'ı terk edenlere dönün çağrısı!

Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü!

Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü!

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.