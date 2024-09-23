ABD'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail, bölgesel barışı tehdit ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 79. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI YASAL YAPTIRIMA TABİ TUTULMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği akşam yemeği programına katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye terör belasıyla hem sahada hem masada en büyük mücadeleyi veren ülkelerin başında geliyor. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terörle mücadelemize vereceğiniz destek çok önemlidir. Amerikalı karar alıcıları ve ticari çevreleri yalana boğarak menfaat sağlamaya çalışan terör örgütleri ayrışmaları körüklemeye çalışıyor. Bunların oyunlarına gelmeyin. Milletin iradesine darbe yağmaya kalkan, ellerinde vatandaşlarımızın kanı olan, tek gayesi Türkiye'ye ve Türk miletine zarar vermek olan bu hainlerle mücadelemizi hukuk zemininde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL SOYKIRIMI BÖLGESEL BARIŞI DA TEHDİT EDİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı, vatandaşlarımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü. Hemen her gün mescitlerimize, camilerimize Müslümanlara ait işyerlerine bir kudaklama gerçekleşiyor. Sosyal medya ve kimi siyasetçiler ırkçı nefretin yayılmasını adeta teşvik etmekte, yangına körükle gitmektedir. Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz.

Türkiye aleyhindeki çeşitli çıkar gruplarının kongre üzerinde baskısını görüyoruz. Bu zihniyete karşı teyakkuzda olmalıyız.

Ukrayna'da 3. yılına girmekte olan savaş bölgesel istikrarı tehdit ediyor. Adil barışın tesisi için gayretlerimizi sabırla sürdürüyoruz.

Görevi barışı korumak olan kurumlar ahlaki çöküş içinde. Gazze'deki katliam bunu açık şekilde göstermiştir. Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı. İsrail soykırımı bölgesel barışı da tehdit ediyor. Lübnan'a karşı gerçekleştiren son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEW YORK'TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

Erdoğan, Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.

Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli temaslarda da bulunacak.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Türkevi'nde Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini belirtti. Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail’in durmaya mecbur kalacağını kaydetti.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ

Edi Rama'nın ardından Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Temaslarını sürdürecek olan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki hitabının ardından çok sayıda devlet lideri ile bir araya gelecek.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın ziyaretinin son gününde ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın heyet başkanları ve eşleri onuruna verilecek resepsiyona katılması bekleniyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır