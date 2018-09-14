ABD'de doğalgaz patlaması: 4 yaralı

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinin kuzeyinde 3 ayrı mahallede doğalgaz kaynaklı patlamalar yaşandı. Ardı ardına yaşanan patlamalar nedeniyle çıkan yangında en az 20 ev hasar gördü, 4 kişi ise yaralandı.

Patlamanın doğalgaz hattı üzerinde Andover, Kuzey Andover ve Lawrence bölgelerinin kesiştiği bölgede yaşanan bir sorundan kaynaklandığı ifade edildi. Bölge sakinleri doğalgazı kapatmaları ve evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı.

Patlamaların yaşandığı mahaleler yetkililer tarafından tahliye edildi.

