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  4. ABD’de doğan çift başlı keçi yavrusu şaşırttı!

ABD’de doğan çift başlı keçi yavrusu şaşırttı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 10:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir çiftlikte doğan iki başlı keçi yavrusu sevimliliği ile sosyal medya kullanıcılarının kalplerini fethetti.

ABD’de doğan çift başlı keçi yavrusu şaşırttı!

İki başlı keçinin doğduğu çiftliğin sahipleri, Facebook sayfasından sevimli hayvanın görüntülerini paylaşarak günlerinin ne şekilde geçtiğini de anlattı.

Görenleri şaşırtan sevimli keçi yavrusuna sahiplerinin (iki yüzlü Roma tanrısı onuruna) Janus adını verdiği öğrenildi.

Yavrunun çok şirin, uysal ve her zaman aç olduğunu anlatan sahipleri, hayvanı muayene eden veterinerin akciğerinin ve kalbinin iyi çalıştığı ve kafataslarının ikisinin de sonuna kadar geliştiğini söylediğini aktardı.

Görüntülerin altında paylaşılan mesajlardan birinde, “Bana, mamam nerede sorarmışçasına bakmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

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ABD keçi yavru çift başlı

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