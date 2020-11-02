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ABD’de doğum sancıları tuttu: Oy vermeden doğurmam!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 15:57 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde doğum sancıları tutan kadın, oyunu vermeden binayı terk edip hastaneye gitmeyi reddetti.

ABD’de doğum sancıları tuttu: Oy vermeden doğurmam!

Orange Belediyesi’nden yetkililer ismini açıklamadıkları kadının başkanlık seçiminde oy kullanmak için eşiyle birlikte sandığa geldiğini söyledi.

Yetkililer eşinin kendilerine "Doğurmak üzere ama oy vermeden hastaneye gitmek istemiyor" dediğini anlattı.

Sandık çalışanı Karen Briceno Gonzalez de kadının yanına gidip kendisine yardımcı olmak istediğini belirtti.

Gonzalez, kadına postayla gönderebileceği bir oy pusulası vererek kimlik kontrolü yaptığını, kadının pusulayı sonradan doldurup göndereceğini zannettiğini söyledi.

Fakat Gonzales kadının "Hayır, hayır, hayır. Pusulayı şimdi doldurmam gerek" diyerek oyunu kullanmakta üstelediğini anlattı:

Israr ederek oyunu kullandı. Ben de kendisine 'Oyumu kullandım' etiketini verdim. Sonra da acilen hastaneye gitti.

Diğer bir sandık görevlisi Eileen Deliz de şöyle konuştu:

Genelde hepimiz inanılmaz meşgulüz. Fakat böyle bir şey yaşanınca günümüz şenlendi. Her seçim dönemi bize harika bir hikaye veriyor.

Sandık yetkilileri oy verme işleminin ardından kocasının hamile kadını doğum için arabayla hastaneye götürdüğünü bildirdi.

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