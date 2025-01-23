ABD'de Donald Trump yönetimi mültecilerin seyahatlerini askıya aldı!

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkeye 27 Ocak'tan önce seyahat etmeleri onaylanan mültecilerin, giriş izinlerini askıya aldı.

"ABD'nin Afgan müttefiklerini Taliban'a karşı güvence altına almak için çalışan" Afghan Evac (Afgan Tahliyesi) adlı organizasyonun başkanı Shawn VanDiver, mültecilerin ABD'ye giriş iznini belirtilenden daha erken askıya alan Trump yönetimine tepki gösterdi.

"MÜLTECİ HAREKETLERİNİ DURDURDU"

X platformunda paylaşım yapan VanDiver, söz konusu durdurma kararını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı imzalı e-postanın ekran görüntüsünü paylaşarak, bunun hayal kırıklığına sebep olduğunu belirtti.

VanDiver, karardan doğrudan etkilenenler arasında yaklaşık 200 ABD askerinin ailelerinin yanı sıra ABD'ye taşınmış bazı kişilerin ailelerinin de yer aldığını vurguladı.

Afghan Evac'ın X hesabından yapılan paylaşımda da ABD Dışişleri Bakanlığının, Trump yönetiminin yeni kararı gereği "küresel çapta tüm mülteci hareketlerini durdurduğu" ifade edildi.

Bazı Afgan mülteci yakınları da sosyal medyadan, Trump yönetiminin erkene aldığı uygulamaya, ABD'ye yerleşmelerine izin verilen en az 2 bin Afgan'ı belirsizliğe sürükleyebileceği nedeniyle tepki göstererek, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerini desteğe çağırdı. ABD medyası ise Trump'ın ani durdurma kararından etkilenenler arasında, eski Başkan Joe Biden ve yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından başlattığı program kapsamında ABD'ye yerleşme izni verilen 1600'den fazla Afgan'ın bulunduğunu belirtti.

Trump'ın, göreve başladığı ilk gün imzaladığı bir kararname ile mülteci kabul planının 27 Ocak itibariyle askıya alınacağını duyurmasına rağmen, uygulamanın söz konusu tarihten önce başlatıldığı anlaşılıyor.