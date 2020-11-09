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  4. ABD'de donör kalp taşıyan ambulans helikopterin yere çakılma anı kamerada

ABD'de donör kalp taşıyan ambulans helikopterin yere çakılma anı kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 17:56 | Son Güncelleme

ABD’de hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan ambulans helikopter, Los Angeles şehrinin doğusundaki Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybederek, yere çakıldı.

ABD'de hastaya nakeldilmek üzere kalp taşıyan helikopter, dün, Los Angeles şehrinin doğusunda yer alan Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybetti. Yere çakılan sağlık helikopterinde pilotla birlikte toplam 4 mürettabatın bulunduğu bildirildi. Helikopterin düşme anı ise amatör kamerayla kaydedildi.

NAKİL EDİLECEK KALP SON ANDA KURTARILDI

Helikopterin düşme anını çeken görgü tanığı, "Hey! Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım" diye bağırdı. Talihsiz kazayı 3 kişi ufak yaralarla atlartırken, donör kalbin kazada düşmenine rağmen personel tarafından son anda kurtarılabildi.

(DHA)

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