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  4. ABD'de düğün dönüşü feci kaza: Gelinle damat hayatını kaybetti

ABD'de düğün dönüşü feci kaza: Gelinle damat hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

ABD'nin Colorado eyaletinde düğünden dönen United Airlines pilotu Kostas John Sivyllis ve eşi Lindsey Vogelaar özel uçakla kalkıştan 15 dakika sonra düştü. Genç çiftin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de yeni evlenen çiftin mutluluğu ölümle sonuçlandı. Düğünleri için ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan United Airlines pilotu Kostas John Sivyllis (30) ve eşi Lindsey Vogelaar’ın (33) özel uçakla evlerine dönmeyi planladığı,uçağın 15 dakika kalktıktan sonra düştüğünü ifade edildi.

Kazada yeni evlenen çiftin hayatını kaybettiği belirtildi. Vogelaar'ın kız kardeşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çoğunuzun bildiği gibi, güzel kız kardeşim, en iyi arkadaşım ve en güzel gelin dün; yakışıklı, neşeli kocasıyla birlikte bir uçak kazasında hayatını kaybetti" dedi.

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