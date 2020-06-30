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  4. Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı yeni yaşına girdi

Dünyanın en yaşlı Golden Retriever’ı yeni yaşına girdi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.06.2020 11:21 | Son Güncelleme

ABD'de dünyadaki en yaşlı Golden Retriever olduğuna inanılan köpek 20 yaşına girdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrinde yaşayan cinsi Golden Retriever olan August adlı köpek 24 Nisan'da 20 yaşına girdi.

Söz konusu ırk içinde yaşayan en yaşlı köpek olduğu belirtilen August hayatı boyunca iki kez ev değiştiriken şu an kendisini 2014'te sahiplenen bir çiftle yaşıyor.

August için düzenlenen 20'nci doğum günü partisinin fotoğrafları GoldHeart Golden Retrievers Rescue tarafından sosyal medyada paylaşıldı. August'u sahiplenen çift, bir takım hareket sorunları yaşasa da bahçede yürümekten hoşlandığını belirtti.

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