ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezindeki video oyunu turnuvası sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Florida'nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.
Jacksonville polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılar olduğunu belirtti.
Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.
Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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