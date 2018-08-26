HABER

ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2018 21:43 | Son Güncelleme

ABD'de bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı. Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtiliyor. Saldırı Florida'da bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı yerde düzenlendi.

ABD'de eğlence merkezinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezindeki video oyunu turnuvası sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Florida'nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Jacksonville polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılar olduğunu belirtti.

Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

PARTNEREn tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?En tuhaf telefonları görmeye hazır mısınız?
NAFTA Müzakerelerinde Sona mı Yaklaşılıyor?NAFTA Müzakerelerinde Sona mı Yaklaşılıyor?
Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadıRezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD saldırı

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Tarık Tarcan: Artık deist oldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Rezalet patladı! Telefondaki mesajları görünce inanamadı

Çin'in 'Uber'inde tecavüz ve cinayet skandalı!

Çin'in 'Uber'inde tecavüz ve cinayet skandalı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Türkiye'ye destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Türkiye'ye destek

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

İran'da F-5 savaş uçağı düştü: Pilot öldü, yardımcı pilot hayatta

İran'da F-5 savaş uçağı düştü: Pilot öldü, yardımcı pilot hayatta

AK Partili yetkili Spiegel'e konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'dense ulusal bir iflası kabul eder

AK Partili yetkili Spiegel'e konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'dense ulusal bir iflası kabul eder

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.