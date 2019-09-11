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ABD’de elektronik sigara bağlantılı 6. can kaybı

11.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

ABD’de elektronik sigaraya bağlı olduğu kabul edilen altıncı can kaybı Kansas’ta yaşandı. Ölen kişinin, henüz ayrıntıları aydınlatılamayan bir solunum yolu hastalığından yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD’de elektronik sigara bağlantılı 6. can kaybı

Kamu sağlığı görevlileri Amerika çapındaki can kaybı vakalarını inceleyerek soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

Yaşamını yitiren kişinin ismi açıklanmadı ancak 50 yaşın üstünde ve geçmişte de sağlık sorunları yaşadığı kaydedildi. Hasta ve ailesinin mahremiyetinin korunması amacıyla başka bilgi verilmedi. Kansas’ta benzer belirtilerle bildirilen vaka sayısı altı oldu.

ABD’de 33 eyalette elektronik sigara kullanımına bağlı 450 akciğer hastalığı vakası inceleme altında. Hastalığın belirtileri arasında nefes darlığı, ateş, öksürük ve kusma var. Bazı vakalarda baş ağrısı, baş dönmesi ve göğüs ağrısı da görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin ülke çapındaki soruşturmasında vakalar, belirli bir e-sigara ürünü ve markasıyla ilişkilendirilmiş değil.

Ancak bildirilen vakaların çoğu, esrar ürünleri dahil E vitamini asetatı içeren e-sigara likitleriyle ilgili görünüyor. E vitamininden elde edilen bir yağ olan asetat solunduğunda tehlikeli olabiliyor. E-sigara endüstrisiyse ciğerlere bulaşan hastalıktaki artışından, karaborsa ürünlerini sorumlu tutuyor. Sağlık yetkilileriyse e-sigara cihazlarının de tek başını sorumlu olabileceği ihtimalini elemiş değil.

Amerikan Elektronik Sigara Derneği sözcüsü de Gıda ve İlaç Dairesi FDA’e destek vererek, “Eğer hastanelik olmak ya da ölmek istemiyorsanız yasadışı THC (esrarın etken maddesi tetrahidrokannabinol) yağı kullanmayı hemen bırakın” dedi.

“ELEKTRONİK SİGARAYI LÜTFEN BIRAKIN”

Amerikan Tıp Derneği hastalığın sebebi anlaşılana kadar elektronik sigara kullanmama çağrısı yaptı. Kansas Eyaleti Sağlık Müdürü Dr. Lee Norman da, elektronik sigara kullanımının arık sona ermesi gerektiğini söyledi. Norman, “Siz ya da bir yakınınız e-sigara içiyorsa, lütfen bırakın” dedi.

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo da, elektronik sigaranın bilinmeyen etkilerine karşı özellikle gençleri korumak için aromalı e-sigaraların yasaklanması için yasa tasarısı sundu.

Söz konusu tasarının yasalaşması halinde New York, Michigan’dan sonra aromalı e-sigaraları yasaklayan ikinci eyalet olacak. CDC’nin soruşturduğu e-sigaraya bağlı 450 akciğer hastalığı vakasının 41’i de New York’ta.


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