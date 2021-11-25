ABD'de engelli adama dehşeti yaşattılar! Darp edip parasını ve telefonunu çaldılar

ABD'nin New York eyaletine bağlı Bronx bölgesindeki Mount Hope semtinde tekerlekli sandalyedeki 39 yaşındaki adam, sokak ortasında dehşeti yaşadı.

YERE DÜŞÜNCE DE VURMAYA DEVAM ETTİLER

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 4 kişi tekerlekli sandalyedeki adama saldırdı. Saldırganlardan biri yumrukladığı adamı yere düşürdü. Diğerleri de savunmasız durumdaki adama vurmaya devam etti.

PARA VE TELEFONU ÇALDILAR

New York polisi saldırganların, adamın 800 dolar nakit parasının bulunduğu sırt çantasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştığını belirtti.

(İHA)

