HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı: Yaralılar var

ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı: Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 21:36 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles kentinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto eden Azerbaycanlıların Ermenilerin saldırısına uğraması sonucu 7 kişi yaralandı.

ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı: Yaralılar var

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim devam ederken, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce Ermeni gösteri gerçekleştirdi. Ermeniler Azerbaycan aleyhine sloganlar atarken, 30'a yakın Azerbaycanlı da Ermenilere karşı Başkonsolusluk önüne geldi. Karşıt gösteri düzenleyen Azerbaycanlılar, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Azerbaycan" pankartları taşırken Ermenilerin saldırısına uğradı. Bölgede bulunan polislere rağmen çıkan olayda 1'i kadın 7 Azerbaycanlı yaralandı.

7 AZERBAYCANLI YARALANDI

Ermenilerin saldırısına ilişkin Azerbaycan’ın Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Ermenilerin yapabilecekleri bu. Barışçıl Azerbaycanlı protestoculara, kadınlara da saldırıyor. Yüzlerce Ermeni bugün Konsolosluğumuzun önünde toplanan, küçük bir guruptan oluşan Azerbaycanlı protestoculara saldırdı. 7 Azerbaycanlı yaralandı, 4'ü hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Polis, bu konuyu ciddi şekilde araştırmalı ve tüm suçluları adalete teslim etmeli. Tüm dostlarımızı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Azınlık grubunu hedef alan bu tür şiddetin Los Angeles’ta yeri yoktur" denildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
İran’dan ABD’ye tehdit: Daha ağır intikam yoldaİran’dan ABD’ye tehdit: Daha ağır intikam yolda
Sabahları zombi gibi uyanmamak için çok önemli tüyolar! Alarm sesinizi...Sabahları zombi gibi uyanmamak için çok önemli tüyolar! Alarm sesinizi...

En Çok Okunan Haberler

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Sağlık Bakanlığı’nda iki istifa

Sağlık Bakanlığı’nda iki istifa

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

AFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti

AFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti

Bu sefer de üstsüz pozunu paylaştı

Bu sefer de üstsüz pozunu paylaştı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
Putin-Miçotakis arasında Ayasofya görüşmesi

Putin ve Miçotakis'ten Ayasofya görüşmesi

İran’dan ABD’ye tehdit: Daha ağır intikam yolda

İran’dan ABD’ye tehdit: Daha ağır intikam yolda

ABD'de 100 binden fazla kişi, koronavirüs aşısı denemeleri için gönüllü oldu

100 binden fazla kişi aşı denemeleri için gönüllü oldu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Endişe duyuyoruz

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Endişe duyuyoruz

AFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti

AFP: Yunan donanması Ege'de yüksek teyakkuza geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.