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ABD'de ev partisine saldırı: Ölü ve yaralılar var

23.05.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin New Jersey eyaletinde ev partisine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

ABD'de ev partisine saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Cumberland ilçesinde bulunan Fairfield Kasabasının East Commerce Caddesi üzerindeki evde düzenlenen partide silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

PARTİDE EN AZ 100 KİŞİ VARDI

New Jersey Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 30 yaşında 1 erkek ile 25 yaşında bir kadın olduğu aktarırken, partide en az 100 kişinin bulunduğunu ifade etti. Çatışmanın neden çıktığına dair henüz açıklama yapmayan polis, olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığını bildirmedi.

Çatışmanın yaşandığı evin karşısında bulunan kilisede rahip olan Michael Keene, silah seslerini ilk başta havai fişek sandığını dile getirirken, arka arakaya 9 el ateş edildiğini duyduğunu ifade etti. (İHA)

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