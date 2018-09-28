HABER

ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 22:07 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35B tipi savaş uçağı Güney Carolina'da eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçağı terk ettiği kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

ABD'de F-35B savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

PİLOTUN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı. Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu. ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
‘Yetersiz Kanunlar ve Toplumsal Yaftalama Suça Zemin Hazırlıyor’‘Yetersiz Kanunlar ve Toplumsal Yaftalama Suça Zemin Hazırlıyor’
ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyorABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
F-35B F-35B savaş uçağı ABD'de F-35B savaş uçağı düştü savaş uçağı

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Aman ne üzüldük .. ne üzüldüüüükkkk.. :) iyi olmuş
Güney Kore'de Amerika'nın Egosunu Tatmin Etmek İçin 721 Türk Evladı Şehit Oldu, Amerika'nın Türkiye'ye Hediyesi İse FETÖ Ve YPG Terör Örgütleri Oldu.,!!
gitti 123 milyon dolar
Diğer Haberler
Facebook'u olanlar dikkat: 50 milyon hesap...

Facebook'u olanlar dikkat: 50 milyon hesap...

ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile Çin arasındaki ekonomik yaptırım krizi tırmanıyor

Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Danimarka'da dev operasyon: Köprüler kapatıldı, trafik durdu!

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Şiddetli depremin ardından Tsunami böyle vurdu

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

Bu buluş sivrisinekleri tarih sahnesinden silecek

O ülkede artık zina suç değil!

O ülkede artık zina suç değil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.