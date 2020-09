ABD'de fıkra gibi olay: Gümrük memurlarının sahte AirPods operasyonu şaşırtıcı sonla bitti!

Gümrük muhafaza memurları, kaçak ürünlerin ülkeye sokulmasını önlüyorlar. Onların bu anlamdaki emekleri takdir edilmesi gerek. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birliği'ne bağlı ekipler de New York John F. Kennedy Havalimanı'nda benzer bir önleme gerçekleştirdi. Önleme sırasında Hong Kong'dan gelen 2 bin kablosuz kulaklık durduruldu. CBP resmi Twitter hesabı, yaşanan olayı ''Bu bir Apple değil'' diyerek 380 bin dolar değerinde 2 bin sahte AirPods ele geçirildi'' ifadeleriyle verdi. İşte her şey CBP Twitter hesabının bu sözlerle tweet atıp, söz konusu 'sahte AirPods'lardan' fotoğraf atmasıyla başladı.

Sahte AirPods'lara ait fotoğraflarda, kablosuz kulaklıkların AirPods'larla alakasının olmadığı fark edildi. Zira memurların sahte AirPods dedikleri kablosuz kulaklıklar, OnePlus'ın AirPods benzeri kulaklığı OnePlus Buds'tı.

THAT'S NOT AN ???? —



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB