ABD'de fıkra gibi olay: Gümrük memurlarının sahte AirPods operasyonu şaşırtıcı sonla bitti!

Gümrük muhafaza memurları, kaçak ürünlerin ülkeye sokulmasını önlüyorlar. Onların bu anlamdaki emekleri takdir edilmesi gerek. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birliği'ne bağlı ekipler de New York John F. Kennedy Havalimanı'nda benzer bir önleme gerçekleştirdi. Önleme sırasında Hong Kong'dan gelen 2 bin kablosuz kulaklık durduruldu. CBP resmi Twitter hesabı, yaşanan olayı ''Bu bir Apple değil'' diyerek 380 bin dolar değerinde 2 bin sahte AirPods ele geçirildi'' ifadeleriyle verdi. İşte her şey CBP Twitter hesabının bu sözlerle tweet atıp, söz konusu 'sahte AirPods'lardan' fotoğraf atmasıyla başladı.
Sahte AirPods'lara ait fotoğraflarda, kablosuz kulaklıkların AirPods'larla alakasının olmadığı fark edildi. Zira memurların sahte AirPods dedikleri kablosuz kulaklıklar, OnePlus'ın AirPods benzeri kulaklığı OnePlus Buds'tı.
THAT'S NOT AN ???? —— CBP (@CBP) September 14, 2020
CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.
Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB
Gerçek ortaya çıkınca Jon Prosser dahil birçok kişi CBP Twitter hesabının attığı tweet'e yanıt olarak tweet'ler attı ve kulaklıkların sahte AirPods olmadıklarını söyledi. Tweet'in altında yazanlara OnePlus ABD resmi Twitter hesabı da katıldı.
Hey, give those back! ????— OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020
OnePlus Buds kulaklıklar için ''Hey onları geri verin!'' yazan OnePlus ABD resmi Twitter hesabı, böylece kendilerine ait kulaklıkların CBP memurları tarafından karıştırıldığını bir nevi doğruladı. CBP memurları ise büyük ihtimalle kargonun Hong Kong'tan gelmesi ve OnePlus Buds'ların AirPods'lara oldukça benzemesi nedeniyle ufak bir karışıklığa sebep oldular. Ancak CBP memurlarının haklı olma ihtimali de var.
OnePlus Buds kutusunda gözüken kablosuz kulaklıklar, fotoğrafa rağmen sahte AirPods olabilir. Zira bildiğiniz üzere dolandırıcılar son zamanlarda akla hayale sığmayacak yöntemler geliştirmiş durumda. Sahte AirPods'ları, benzerlikten de faydalanarak OnePlus Buds kutusunda ülkeye sokmak istemiş olabilirler. Ancak görünenler böyle bir ihtimalin oldukça düşük olduğunu işaret ediyor. Zira OnePlus Buds'lar oldukça orijinal gözüküyor. Fıkra gibi olay olarak nitelendirilen bu gelişme, firmaların birbiriyle benzer tasarım sunmalarının nedenlerinden biri olarak hafızalara kazındı.
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