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ABD'de flaş kürtaj kararı! Anayasal hak olmaktan çıkarıldı

24.06.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

ABD'de flaş kürtaj kararı! Anayasal hak olmaktan çıkarıldı

ABD'de aylardır tartışılan ve birçok kentte gösterilere neden olan kürtaj hakkı konusunda Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının oyu ile 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden karar iptal edildi.

Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito tarafından kaleme alınan karar görüşünde ise "Roe-Wade kararının", "açıkça yanlış" olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtildi.

Görüşte, Roe-Wade kararının "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" değerlendirmesi de yer alıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün karar hakkında bir konuşma yapabileceğini aktardı.

KARAR MAYISTA BASINA SIZMIŞTI

ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayınlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

AA

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