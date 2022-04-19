HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de flaş maske kararı! Hava yolu şirketleri de katıldı

ABD'de flaş maske kararı! Hava yolu şirketleri de katıldı

19.04.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya koronavirüs önlemlerini birer birer kaldırırken, ABD'li hava yolu şirketlerinden de yeni hamle geldi. Ülkenin 4 büyük hava yolu firması, federal mahkemenin maske zorunluluğunu düzenleyen son kararına uyarak iç hat uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdıklarını açıkladı.

ABD'de flaş maske kararı! Hava yolu şirketleri de katıldı

ABD'de federal mahkemenin dün aldığı ve hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu 3 Mayıs'a kadar uzatan düzenlemeyi iptal eden kararın ardından hava yolu firmaları harekete geçti.

Ülkenin en büyük 4 hava yolu firması olarak nitelendirilen United, Delta, American ve Southwest firmaları, mahkeme kararına uygun şekilde iç hat uçuşlarında uygulanan maske takma zorunluluğunu kaldırdıklarını duyurdu.

Mahkemenin kararının ardından açıklama yapan ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi de maske zorunluluğunun kaldırılması yönünde gerekli adımları hızlı şekilde atacaklarını duyurdu.

thumbs_b_c_fac54563241f9fdce83fd86772f60511

ABD'de uzunca bir süredir Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olan maske takma zorunluluğu, son olarak geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 3 Mayıs'a kadar uzatılmış, Cumhuriyetçiler karara tepki göstermişti.

CDC, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında yeniden artış görüldüğünü, bu nedenle hava yolu ulaşımının yanında otobüs, feribot ve metro kullanan yolcuların en az 3 Mayıs'a kadar maske takmasının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirmişti.

Söz konusu karar, birçok eyalette restoran ve alışveriş merkezlerinde maske kullanma zorunluluğu bulunmaması nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. ABD'de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin yöneticileri, martta ABD Başkanı Joe Biden'a, uçaklarda maske zorunluluğunun kaldırılması isteğiyle bir mektup göndermişti.

CDC'nin kararı, Florida'daki federal mahkeme tarafından iptal etmiş ve CDC'nin yetkilerini aştığına işaret edilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kediler çöp torbasında! Çin’de akıllara durgunluk veren olayKediler çöp torbasında! Çin’de akıllara durgunluk veren olay
Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildiRusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi
Farklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyorFarklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Canan Karatay'dan 'hayat kurtaran' tarif: Para vermeyin kendiniz yapın

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.