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ABD'de geliştirilen ilk koronavirüs aşısı bugün test edilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 04:49 | Son Güncelleme

ABD'de geliştirilen bir koronavirüs (Kovid-19) aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.

ABD'de geliştirilen ilk koronavirüs aşısı bugün test edilecek

Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.

Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.

Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı.

Kovid-19'a yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs ABD Kovid-19

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