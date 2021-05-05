ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Derek Chauvin yeniden yargılama talep etti

Chauvin'in avukatı Eric Nelson, müvekkilinin yeniden yargılanması için mahkemeye başvuruda bulundu.

YENİDEN YARGILANMA TALEP ETTİ

Lenson, Chauvin'in "adil yargılanmadığı, savcılığının ve jürinin görevini kötüye kullandığı, duruşma esnasında hatalar yapıldığı ve hukuka aykırı bir karar verildiği" gerekçeleriyle müvekkilinin yeniden yargılanmasını talep etti.

Chauvin'in yargılandığı davada jürilerden birinin, medyaya yansıyan fotoğrafında "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) yazılı şapka takması, bu kişinin jüri olarak tarafsız olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.

TARAFSIZLIK TARTIŞMASI BAŞLAMIŞTI

Chauvin davasındaki 12 jüriden biri olan 31 yaşındaki Brandon Mitchell'ın, üzerinde "Dizinizi boynumuzdan çekin" yazılı tişört giydiği ve "Siyahların Hayatı Değerlidir" yazılı şapka taktığı fotoğrafının ardından hukukçular arasında tarafsızlık tartışması başlamıştı.

Brandon Mitchell isimli jüri, Star Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafının geçen yıl ağustosta ABD'de siyahların hakları için mücadele eden Martin Luther King'i anma töreninden bir kare olduğunu, fotoğrafın George Floyd protestolarında çekilmediğini savunmuştu.