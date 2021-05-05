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ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Derek Chauvin yeniden yargılama talep etti

05.05.2021 03:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de siyahi Goerge Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin, "adil yargılanmadığını" savunarak yeniden yargılama talebinde bulundu.

ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Derek Chauvin yeniden yargılama talep etti

Chauvin'in avukatı Eric Nelson, müvekkilinin yeniden yargılanması için mahkemeye başvuruda bulundu.

YENİDEN YARGILANMA TALEP ETTİ

Lenson, Chauvin'in "adil yargılanmadığı, savcılığının ve jürinin görevini kötüye kullandığı, duruşma esnasında hatalar yapıldığı ve hukuka aykırı bir karar verildiği" gerekçeleriyle müvekkilinin yeniden yargılanmasını talep etti.

Chauvin'in yargılandığı davada jürilerden birinin, medyaya yansıyan fotoğrafında "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) yazılı şapka takması, bu kişinin jüri olarak tarafsız olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu.

TARAFSIZLIK TARTIŞMASI BAŞLAMIŞTI

Chauvin davasındaki 12 jüriden biri olan 31 yaşındaki Brandon Mitchell'ın, üzerinde "Dizinizi boynumuzdan çekin" yazılı tişört giydiği ve "Siyahların Hayatı Değerlidir" yazılı şapka taktığı fotoğrafının ardından hukukçular arasında tarafsızlık tartışması başlamıştı.

Brandon Mitchell isimli jüri, Star Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafının geçen yıl ağustosta ABD'de siyahların hakları için mücadele eden Martin Luther King'i anma töreninden bir kare olduğunu, fotoğrafın George Floyd protestolarında çekilmediğini savunmuştu.

George Floyd'u öldüren polis Derek Chauvin hakkında neler biliniyor?George Floyd'u öldüren polis Derek Chauvin hakkında neler biliniyor?

Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde 4 haftadır devam eden yargılamada, dün 12 kişilik jüri, kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürmek suçlamalarının tümünden Chauvin'i suçlu bulmuştu.

Kararın okunmasının hemen ardından hakkındaki 1 milyon dolarlık kefalet kaldırılan Chauvin, tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Söz konusu 3 eski polisin, haklarındaki cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına, ağustos ayında başlanması bekleniyor. (AA)

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