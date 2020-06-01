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ABD'de gerilim tırmanıyor! Başkent'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 02:53 | Son Güncelleme

ABD'de Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'de gerilim tırmanıyor! Başkent'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülke genelindeki Floyd gösterileri devam ederken, Beyaz Saray etrafında toplanan yüzlerce göstericinin dün şiddet eylemlerinde bulunması ve bugün de yine Beyaz Saray civarında toplanmaya başlamasının ardından Belediye Başkanı Muriel Bowser'den yeni bir adım geldi.

Bowser yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Ayrıca Bowser, gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına destek için Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini bildirdi.

FLOY'DUN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı. (AA)

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