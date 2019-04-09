Mynet Trend

Gökdelenler 'yılda 600 milyon kuşun ölümüne neden oluyor'

BBC BBC
09.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

ABD'deki gökdelenlerin yılda yaklaşık 600 milyon kuşunun ölümüne neden olduğu öne sürüldü.

Gökdelenler 'yılda 600 milyon kuşun ölümüne neden oluyor'

Cornell Kuşbilimi Laboratuvarı adlı kuruluşun araştırmasına göre gökdelenlerin yapay ışıkları nedeniyle yön duygularını kaybeden hayvanlar binalara çarparak yaralanıyor, çoğu kez de ölüyor.

Bilançonun özellikle kuşların göç mevsiminde daha ağır olduğu belirtiliyor. İlkbahar ve sonbaharda Kanada ve Latin Amerika arasında milyarlarca kuş göç ediyor.

Sonuçları "Frontiers in Ecology and the Environment" adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ABD'de kuşlar için en tehlikeli kent Chicago. Bunu Houston ve Dallas izliyor. Bu kentler, kuşların göç yolları üzerinde bulunuyor.

Göç mevsiminde binlerce kilometre yol kat eden kuşların yolculukları cam binalara çarpmaları nedeniyle birkaç saniye içinde son buluyor.

Uzmanlara göre, birçok kuş gece uçuyor. Gökdelenlerin ışığı kuşları çektiği için hayvanlar birbirleriyle çarpışıyor ya da binalara çarpıyor.

'GÖKDELENLER, GECE IŞIKLARINI KAPATMALI'

Bazı kuşlar için binaların ışıkları o kadar yanıltıcı oluyor ki, nereye gideceğini bilemeyen hayvanlar saatlerce kanat çırıpıyor. Kuşlar sonunda bitap düşüp, kendileri için güvenli olmayan yerlere inmek zorunda kalıyor.

Önünde ev bitkisi olan pencereler de kuşlar için yanıltıcı oluyor. Kuşlar güvenli bir yere ineceklerini düşünerek buralara yöneliyor.

Parklar ve bahçelerin yakınlarındaki ışığı yansıtan camlar da kuşlar için tehlikeli olarak kabul ediliyor.

New York City Audubon adlı yaban hayatını koruma örgütü, yüksek binaların iki göç mevsiminde gece ışıklarını söndürmesi çağrısında bulunmuştu.

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
Otobüs kazası kameradaOtobüs kazası kamerada
Dünya bu mide bulandıran olayı konuşuyor!Dünya bu mide bulandıran olayı konuşuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Gökdelen 600 milyon kuş ölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Buzulların erimesiyle 66 ton insan dışkısı ortaya çıktı

Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

Erzurum'daki iğrenç olayda istenen ceza belli oldu

Bu gruptaysanız kredi kartı bilgilerini satılıyor olabilir

Bu gruptaysanız kredi kartı bilgilerini satılıyor olabilir

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paralı seksin yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı

Paralı seksin yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı

Mecidiyeköy'de otobüs kazası kamerada

Otobüs kazası kamerada

Kurutulmuş insan elleri ile yakalandı!

Dünya bu mide bulandıran olayı konuşuyor!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Dans eden ayı görenleri gülümsetti

Dans eden ayı fenomen oldu

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

Dört kişi zor taşıdı! Boyutları şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.