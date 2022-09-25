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ABD'de gökyüzünde 'tuhaf cisim' paniği! Ne olduğu anlaşılamadı, gerçek sonradan ortaya çıktı

25.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Philadelphia eyaletinde anlaşılamayan cisim paniği yaşandı. Işık saçarak gökyüzünde ilerlerken fark edilen cismi görenler ne olduğunu anlayamadı. Kuyruklu yıldız veya göktaşı olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Hatta UFO olduğunu söyleyenler dahi oldu. Ancak gerçek çok başka çıktı.

ABD'de gökyüzünde 'tuhaf cisim' paniği! Ne olduğu anlaşılamadı, gerçek sonradan ortaya çıktı

UFO raporlarıyla gündeme gelen ABD'nin Philadelphia eyaletinde cumartesi akşamı gökyüzünde tuhaf bir cisim görüldü. Bir meteor veya hatta bir kuyruklu yıldız olduğuna yönelik tahminler yapıldı. Hatta UFO olduğuna dair tahminlerde de bulundu. Fakat cisim, bunlardan hiçbiri değildi. Yapılan küçük bir araştırma sonucu cismin ne olduğunu anlaşıldı. İşte ABD'deki UFO paniğine dair detaylar...

GÖRENLER NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

TRT Haber'in aktardığına göre cisim ışık saçarak gökyüzünde ilerlerken fark edildi. Görenler ne olduğunu anlayamadı. Fakat gerçek biraz araştırılınca ortaya çıktı.

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UFO ZANNETTİLER! GERÇEK İSE...

Gökyüzünde görülen cisim, Elon Musk'ın firması SpaceX tarafından fırlatılan Falcon 9 isimli bir roketti. Roket, 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdı.

Starlink-1

Uzmanlar, geri gelebilen roketlerin yeryüzüne yakın uçuş yaparak yörünge dışına çıkıp geri döndüğünü açıkladı.

Bu sebeple, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatılan roket, Philadelphia eyaletinde çıplak gözle görülebildi.

52 Starlink uydusu, Elon Musk'ın Space X firmasına ait uydulardan yalnızca birisi.

Starlink projesi kapsamında, uydu internet erişimi sağlamak için binlerce uydu yörünge dışına yerleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ufo Elon Musk Starlink abd philadelphia
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