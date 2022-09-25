ABD'de gökyüzünde 'tuhaf cisim' paniği! Ne olduğu anlaşılamadı, gerçek sonradan ortaya çıktı

UFO raporlarıyla gündeme gelen ABD'nin Philadelphia eyaletinde cumartesi akşamı gökyüzünde tuhaf bir cisim görüldü. Bir meteor veya hatta bir kuyruklu yıldız olduğuna yönelik tahminler yapıldı. Hatta UFO olduğuna dair tahminlerde de bulundu. Fakat cisim, bunlardan hiçbiri değildi. Yapılan küçük bir araştırma sonucu cismin ne olduğunu anlaşıldı. İşte ABD'deki UFO paniğine dair detaylar...

GÖRENLER NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

TRT Haber'in aktardığına göre cisim ışık saçarak gökyüzünde ilerlerken fark edildi. Görenler ne olduğunu anlayamadı. Fakat gerçek biraz araştırılınca ortaya çıktı.

UFO ZANNETTİLER! GERÇEK İSE...

Gökyüzünde görülen cisim, Elon Musk'ın firması SpaceX tarafından fırlatılan Falcon 9 isimli bir roketti. Roket, 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdı.

Uzmanlar, geri gelebilen roketlerin yeryüzüne yakın uçuş yaparak yörünge dışına çıkıp geri döndüğünü açıkladı.

Bu sebeple, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatılan roket, Philadelphia eyaletinde çıplak gözle görülebildi.

52 Starlink uydusu, Elon Musk'ın Space X firmasına ait uydulardan yalnızca birisi.

Starlink projesi kapsamında, uydu internet erişimi sağlamak için binlerce uydu yörünge dışına yerleştirilecek.

