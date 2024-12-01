ABD'de görenin bakıp inanamadığı olay! Trump'ın sağlık bakanı Robert Kennedy Jr. eşi video çekerken duş aldı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için Robert F. Kennedy Jr.‘ı Sağlık Bakanı olarak seçmişti. Şimdilerde o bakan dünya basınında en çok konuşulanlar arasında! Bakan adayının eşi Cheryl Hines, duştaki kocasının önünde kişisel bakım ürünlerini tanıttı.

EŞİ DUŞ ALIRKEN...

Kızı Catherine Young ile birlikte kurduğu kişisel bakım markasının ortağı olan 59 yaşındaki oyuncu, Robert F. Kennedy Jr.'ın duş aldığı sırada şirketin indirimlerini tanıtmak için bir video çekti.

DUŞ ZAMANI TANITIM ARASI

Videoda Hines, "Hayır, duş alamazsın!" diye gülüyor, hem de kocası tam arkasında durup saçını yıkarken. "Bir video çekiyorum. Hayır, hayır, hayır, bana bir saniye vermelisin. video çekiyorum." diyor.

Parmağını ona doğru sallayarak, "Tatlım!" diye bağırıyor ve devam ediyor: "Yüzde 60 indirim var... O çıkmadan önce bunu kapatmam gerek." şeklinde konuşuyor. Bir sonraki videoda ise Robert F. Kennedy Jr. duşta değil ve Hines'in arkası boş. O videoda ise Hines, eşinin seçim sloganına gönderme yapmayı tercih etti.