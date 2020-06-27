HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısında büyük artış

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısında büyük artış

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2020 02:36 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği ülke konumundaki ABD'de, özellikle güney ve batı eyaletlerindeki artışlarla son 24 saatte vaka sayısı 42 bini geçerek rekor kırdı.

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısında büyük artış

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ABD'deki günlük Kovid-19 vaka sayısı tarihe geçti.

42 binin üzerinde yeni vaka kayda geçen ABD'de, özellikle güney ve batı eyaletlerindeki artışlar ülkede endişeye neden oldu.

Buna göre son birkaç gündür daha fazla sayıda vaka kaydıyla kendi rekorunu kıran Florida'da, dünden bu yana 9 bin civarında yeni vaka kaydedildi.

Teksas, 5 bin düzeyindeki yeni vaka ile Florida'yı takip ederken 3 bin 500 civarındaki yeni vaka sayısıyla Arizona da listenin 3. sırasında yer aldı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, bu üç eyaletin yanı sıra California, Georgia, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee ve Utah'ın da günlük vaka sayısında rekor sayılara ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan birçok kamuya açık alanın yeniden kapatılması talimatını veren Teksas yönetimi gibi Florida yönetimi de cuma günü eyaletteki tüm barların ve toplu eğlence mekanlarının geçici süreyle kapatılmasına karar verdi.

Uzmanlar, vaka sayılarındaki artışların, ülkedeki Kovid-19 ölü sayısına etkisinin gözlemlenebilmesi için sürecin bir süre daha takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

TRUMP YÖNETİMİ SALGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI GÖRÜŞÜNDE

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, salgının ilerlemesini yavaşlattıklarını ve vaka artış eğrisinin düzleştiğini belirtmişti.

Pence, "Güney eyaletlerimizde vaka sayıları arttığı için bugün buradayız. Başkan Trump, Amerikan halkını gördüklerimiz, yaptıklarımız ve iki ay önceye göre ne tür farklılıklar olduğu hakkında bilgilendirmemizi istedi." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkedeki toplam Kovid-19 test sayısının 30 milyonu aştığını belirten Pence, ellerindeki verilere göre ağırlıklı olarak güneyde olmak üzere 16 eyalette vaka sayılarının yükseldiğini kaydetmişti.

Kovid-19 konusunda iki ay öncesine döndüklerine yönelik iddialara ilişkin Pence, durumun böyle olmadığını iddia etmişti.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının 127 bini, vaka sayısının 2 milyon 500 bini geçtiği bildirildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözdü50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözdü
İstanbul Barosu’nu neden yürüyüş yapıyor?İstanbul Barosu’nu neden yürüyüş yapıyor?

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Dünya ikinci dalga için alarmda! Tehlikeli ülkeleri sıraladılar

Dünya ikinci dalga için alarmda! Tehlikeli ülkeleri sıraladılar

26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum!

26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Conway düğümü: Lisa Piccirillo adlı bir öğrenci, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözdü

50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözdü

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

DSÖ, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı

DSÖ, İsveç konusunda geri adım attı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün test, tedavi ve aşı için açıkladığı rakam dudak uçuklattı

DSÖ'nün açıkladığı rakam dudak uçuklattı

KKTC’de öz oğlunu öldüren anne için karar verildi!

Oğlunu vahşice öldürmüştü! Korkunç olayda karar verildi

Macron, Türkiye için 'tehlikeli bir oyun' demişti! Putin ile görüştü

Macron, Türkiye için 'tehlikeli bir oyun' demişti! Putin ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.