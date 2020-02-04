HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi!

ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 00:47 | Son Güncelleme

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.

ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi!

New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankasının başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Avukatlar, temyiz mahkemesinin kararı açıklanıncaya kadar ise federal mahkemeden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNERYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettilerYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettiler
AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştuAB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Halk Bankası Halk Bankası davası

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

MasterChef'in çok tartışılan yarışmacısı Survivor 2020'de!

Çok sert açıklama: Ankara harekete geçer

Çok sert açıklama: Ankara harekete geçer

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

Diyarbakır'da koronavirüs alarmı! Çin'den geldi ve...

İstanbul'a kar Balkanlardan geliyor!

İstanbul'a kar Balkanlardan geliyor!

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

Futbolcuları jiletlemişti! İşte yeni vukuatı

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

İş adamı kaza yaptı! Durumu ağır

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu

AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dünyaya koronavirüs çağrısı!

Bakan Koca'dan dünyaya koronavirüs çağrısı!

3 Şubat 2020 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekilişini tam 12 kişi bildi!

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi

'Alçak saldırının karşılığı verildi'

Japon öğrencilerden duygulandıran yardım

Japon öğrencilerden duygulandıran yardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.