HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de hava 3 saatte 33 derece soğudu!

ABD'de hava 3 saatte 33 derece soğudu!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

Hafta sonu yapılan hava tahminlerinde ABD'de bazı eyaletlerde sıcaklıkların bir günde 30 derece düşeceği ve kar yağışı görüleceği iddia edilmişti. Beklenen oldu ve bazı ABD eyaletleri eylül ayında kar yağışı sürprizi yaşamaya başladı.

ABD'de hava 3 saatte 33 derece soğudu!

ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) denen bir hava olayı sebebiyle hava sıcaklıkları kısa sürede 30-33 derece birden düştü.

ABD'de meydana gelen bu kutup girdabı, Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 - 33 derece arasında düşmesine neden oldu.

Hava Forum'da yer alan habere göre, bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti ve sıcaklık 1-3 derecelere düştü.

Bu ani sıcaklık düşüşü sebebiyle bu iki eyalette kar yağışı başladı.

Eylül ayında yağan karla şaşıran ABD'liler şaşkınlıkla bu ilginç ve az görülen doğa olayını izlemek için bu eyaletlere akın etti, eylül ayında yağan kar haberi sosyal medyada da yoğun şekilde paylaşıldı.

Bu hava olayının yarından itibaren etkisini azaltarak sona ermesi, hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
Papa Francis: Dedikodu koronadan daha kötü bir salgınPapa Francis: Dedikodu koronadan daha kötü bir salgın
Kamyon şoförlüğünden Instagram fenomenliğine... Paraya para demiyor Kamyon şoförlüğünden Instagram fenomenliğine... Paraya para demiyor
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Diğer Haberler
Şi'ye göre Çin, 'olağanüstü' virüs testini geçti
Çin 'olağanüstü' virüs testini geçti!
Belarus'ta muhalif lider Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı
Belarus'ta muhalif lider Maria Kolesnikova, Ukrayna sınırında gözaltına alındı
Papa Francis: Dedikodu koronadan daha kötü bir salgın
Papa Francis: Dedikodu koronadan daha kötü bir salgın
Prens Harry ile Meghan Markle borçlarını geri ödedi
Prens Harry ile Meghan Markle borçlarını geri ödedi
Kaliforniya'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı
Kaliforniya'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı
Japonya'yı Haişen Tayfunu vurdu!
Japonya'yı Haişen Tayfunu vurdu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.