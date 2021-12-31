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ABD'de heyecanlandıran araştırma: Omicron varyantı T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

31.12.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yapılan bir araştırma koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili heyecanlandıran bir gelişmeye yol açtı. Kovid-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi. Araştırmaya göre bağışıklık sisteminin ikinci basamak savunmasının önemli bir parçası olan T hücreleri, Kovid-19’un Omicron mutasyonunu tanıma ve saldırmada etkili. Araştırmada; böylece çoğu enfeksiyonun insan vücudunda ilerlemesinin önlendiği tespit edildi.

ABD'de heyecanlandıran araştırma: Omicron varyantı T hücrelerini aşmakta zorlanıyor

Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, Kovid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" belirtildi.

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"KOVID-19'DAN KORUNMAYA KATKIDA BULUNMASI MUHTEMEL"

Kovid-19 aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim adamlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Kovid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir." ifadesi yer aldı.

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"RİSKİ CİDDİ ORANDA DÜŞÜRÜYOR"

Araştırmada ayrıca Kovid-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.

Yeni bulgu, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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