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ABD'de hortum kabusu: Bilanço ağırlaşıyor! "Hayal edilemez bir trajedi"

11.12.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, birçok eyalette yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirdi. Hortumlar nedeniyle toplam 300 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı ise hortum ve şiddetli fırtınada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

ABD'de hortum kabusu: Bilanço ağırlaşıyor! "Hayal edilemez bir trajedi"

ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasının bilançosu ağırlaşıyor.

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"GÖRÜLMÜŞ EN YIKICI HORTUM"

Cuma gecesi etkili olmaya başlayan hortuma ilişkin açıklama yapan Kentucky Valisi Beshear, "Eyaletimizin tarihinde görülmüş en yıkıcı hortum olduğuna inanıyorum. Yaşanan yıkım seviyesi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor" dedi.

Kentcuky'nin Maylfield kentinde hortumun vurduğu fabrikada 110 işçinin çalıştığını aktaran Beshear, "Eyalette ölü sayısının 50'yi aşıp 70'e çıktığını ve bunun 100'ü aşabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Beshear, ABD Başkanı Joe Biden'dan eyalet için acil durum ilan etmesi ve federal destek vermesi çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum kasırgası meydana geldi.

Beshear önceki açıklamalarında, "Bu olaydaki ölüm sayımızın 50’yi aşacağına, muhtemelen 70 ila 100 can kaybına yakın olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BIDEN: HAYAL EDİLEMEZ BİR TRAJEDİ

ABD’nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketi sonrası ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. Biden, yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirerek, "Bu sabah, ABD’nin orta kesimindeki yıkıcı fırtınalar hakkında bilgilendirildim. Sevilen birini böyle bir fırtınada kaybetmek düşünülemez bir trajedi. Hayatta kalanları arama ve hasar tespitleri devam ederken, ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlamak için valilerle birlikte çalışıyoruz" dedi.

FEMA, HAREKETE GEÇTİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden’ın Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’na (FEMA) hortumlardan etkilenen bölgelerde meydana gelen yıkımın acısını hafifletmek için federal kaynakların derhal gönderilmesini emrettiği duyuruldu.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Tennessee, Arkansas, Kentucky ve Indiana’da hortumlar nedeniyle yaklaşık 332 bin kişinin elektriksiz kaldığı ifade edilerek, bu sayının yaklaşık 130 bininin Tennessee’de olduğu belirtildi.

KENTUCKY'DE CAN KAYBININ EN AZ 50 OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Vali Beshear önceki açıklamalarında, eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini ve en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti. Beshear, "Bu olaydaki ölüm sayımızın 50’yi aşacağına, muhtemelen 70 ila 100 can kaybına yakın olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmış, "Kentucky tarihindeki en şiddetli hortum olayı" demişti. Kentucky’deki can kaybına ilişkin henüz net sayı açıklanmadı.

ARKANSAS'TA 2, TENNESSEE'DE 3, MISSOURI'DE 1 CAN KAYBI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamda, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee’de en az 24 hortum çıktığı bildirilmişti. Arkansas’a bağlı Monette kentinde çıkan hortumda bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı aktarılırmış, Tennessee’de ise en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

St. Charles County Acil Durum Yönetimi’nden Mary Enger yaptığı açıklamada, 84 yaşındaki 1 kadının, Missouri’nin Defiance bölgesinde gece meydana gelen hortumda hayatını kaybettiğini aktardı. Enger, kadının hortum sırasında evinde olduğunu belirterek, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Illinois’te ise e-ticaret şirketi Amazon’a ait bir deponun çatısı kısmen çökerken, yaralananlar olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de meydana gelen hortum ve şiddetli fırtınada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı. (AA/İHA)

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