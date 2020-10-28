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ABD'de iki kız kardeş, maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakladı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kendilerini maske takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyaran güvenlik görevlisini, 27 yerinden bıçakladı.

ABD'de iki kız kardeş, maske uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakladı

Chicago Emniyeti Sözcüsü Karie James, pazar akşamı West Chicago'daki bir mağazanın güvenlik görevlisinin, buraya gelen 21 yaşındaki Jessica Hill ile 18 yaşındaki Jayla Hill'e maske takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardığını söyledi.

James, maske kullanmayı kabul etmeyen kadınlardan birinin görevliye yumruk attığını belirtti.

Kardeşlerden Jessica'nın sırt çantasından çıkardığı bıçakla 32 yaşındaki güvenlik görevlisine saldırdığını anlatan James, bu sırada Jayla'nın da görevlinin saçlarından tuttuğunu aktardı.

James, göğsü, sırtı ve kollarından 27 kez bıçaklanan güvenlik görevlisinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Görevlinin durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydeden James, olay yerinde gözaltına alınan kardeşlerin, ufak yaralanmalar nedeniyle bölgedeki bir hastanede tedavi edildiğini söyledi.

MEŞRU MÜDAFAA SAVUNMASI

Bu arada, dün Hill kardeşlerin kefalet duruşması yapıldı.

Mahkemenin iki kız kardeşe atadığı avukat, Cook İlçesi Bölge Hakimi Mary C. Marubio'ya, olayın meşru müdafaadan kaynaklandığını söyledi.

Avukat, her iki kardeşin de bipolar bozuklukları olduğunu savundu.

Davaya bakan savcılar ise güvenlik görevlisinin saldırıdan önce kadınlara hiç yaklaşmadığını belirtti.

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